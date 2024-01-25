В Северном Тушине будут растить парфюмеров

Уже в следующем учебном году в Российском химико-технологическом университете им. Д.И.Менделеева, один из корпусов которого расположен в Северном Тушине, введут двухгодичную магистерскую программу по обучению парфюмеров-технологов.
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