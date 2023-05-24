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Лучшие кофейни Петербурга: где пить спешелти кофе и необычные напитки на его основе

Петербург – город высокой кофейной культуры. Купить чашку свежесваренного кофе можно на каждом углу, но где искать лучший кофе в городе? Мы расскажем, какие кофейни сами обжаривают зерно, варят кофе необычными способами и готовят домашние десерты.

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