Лучшие кофейни Петербурга: где пить спешелти кофе и необычные напитки на его основе

Петербург – город высокой кофейной культуры. Купить чашку свежесваренного кофе можно на каждом углу, но где искать лучший кофе в городе? Мы расскажем, какие кофейни сами обжаривают зерно, варят кофе необычными способами и готовят домашние десерты.