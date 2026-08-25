📄 Испытательный срок, сверхурочная работа, отзыв из отпуска: что нового в трудовых правах 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в Трудовой кодекс РФ.
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📄 Испытательный срок, сверхурочная работа, отзыв из отпуска: что нового в трудовых правах 1 сентября 2026 года вступят в силу изменения в Трудовой кодекс РФ.
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