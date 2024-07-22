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"Забирай своего бойца": Пять главных причин для усмирения мигрантского лобби

"Забирай своего бойца": Пять главных причин для усмирения мигрантского лобби

Коллаж Царьграда После теракта в "Крокусе", а затем и ряда других резонансных преступлений последовала логичная в целом реакция не только общества, но и государства — об ужесточении миграционной политики.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Депортировать из всех с семьями, пусть с собой и своих « лоббистов» прихватят- они им на их родине рай построят.
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1 час.
Fvolodya55 Федоров
Царь-батюшка далеко и до него недостать, высоко, да еще за высоким Кремлевским забором.
Ответить
1 час.

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