"Забирай своего бойца": Пять главных причин для усмирения мигрантского лобби

Коллаж Царьграда После теракта в "Крокусе", а затем и ряда других резонансных преступлений последовала логичная в целом реакция не только общества, но и государства — об ужесточении миграционной политики.
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