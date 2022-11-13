Панарин без очков в матче с «Нэшвиллом»: 3 броска и «минус 1» при 7:40 в большинстве. У него 5+16 и «минус 9» в 16 играх

Артемий Панарин остался без очков в матче с «Нэшвиллом» при 7:40 в большинстве. «Рейнджерс» уступили «Предаторс» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ, потерпев 4-е поражение на отрезке из 5 игр.
Популярные статьи
- Лукашенко посетил чемпионат по колке дров. Экс-глава ФХБ Басков ассистировал президенту
- Александр Тихонов: «Наше поколение – более патриотичное, и медалей было в 150 раз больше. А сегодня у нас Степанова с безголовыми заявлениями»
- Где смотреть Севилья – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 9 ноября
Свежие комментарии