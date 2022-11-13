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Панарин без очков в матче с «Нэшвиллом»: 3 броска и «минус 1» при 7:40 в большинстве. У него 5+16 и «минус 9» в 16 играх

Артемий Панарин остался без очков в матче с «Нэшвиллом» при 7:40 в большинстве. «Рейнджерс» уступили «Предаторс» (1:2) в регулярном чемпионате НХЛ, потерпев 4-е поражение на отрезке из 5 игр.

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