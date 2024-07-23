Хорен Байрамян: Чемпионат Европы - это здорово, а РПЛ - лучшая лига в мире

Чемпионат Европы 2024 оставил положительное впечатление полузащитника "Ростова" Хорена Байрамяна, однако он признает, что первый тур Российской Премьер-Лиги оказался более интересным благодаря большому количеству забитых мячей.
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