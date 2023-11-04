JAMA Network: запись своих переживаний сокращает время лечения ПТСР вдвое

Группа американских исследователей из Бостонского университета и других научных учреждений нашла способ повысить эффективность лечения посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) с помощью экспозиционной письменной терапии — записывании своих переживаний.
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