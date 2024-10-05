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Депутат Свищев об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Это неприемлемо, они представители русского мира. Наши коллеги из посольства должны включиться».

Ранее сообщалось, что во время встречи 26‑го тура второго дивизиона Финляндии между «Яро» и ТПС с трибуны гостей раздавались оскорбительные выкрики в адрес Сергея Еременко и Сергея Лазарева, которые имеют российское гражданство.

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