Депутат Свищев об оскорблении игроков с паспортом РФ в Финляндии: «Это неприемлемо, они представители русского мира. Наши коллеги из посольства должны включиться».

Ранее сообщалось, что во время встречи 26‑го тура второго дивизиона Финляндии между «Яро» и ТПС с трибуны гостей раздавались оскорбительные выкрики в адрес Сергея Еременко и Сергея Лазарева, которые имеют российское гражданство.