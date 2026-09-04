Dave Bautista Reveals Body Transformation To Play Kratos On God Of War Prime Video Series

Dave Bautista is preparing to star as Kratos in the God of War TV series on Prime Video, and he took to Instagram to show off his training physique.
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