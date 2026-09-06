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Круговой: ЦСКА перевернул игру с Зенитом и победил 2:1

Круговой: ЦСКА перевернул игру с Зенитом и победил 2:1

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал выездную победу над Зенитом (2:1) в матче 7-го тура Альфа-Банк РПЛ.

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