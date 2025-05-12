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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • сергей дружкин
    просто у народа денег нет!В Петербурге дети...
  • Juri
    может хватит снимать на видео,чтобы потом выложить в сеть и причитать,что нас неуважают? а за что вас уважать?за то,ч...В Петербурге дети...
  • Анатолий Гредин
    Дубинки-полиция-вокзал-кишлак!Вот и весь рецепт.В Петербурге дети...

«Дрель или ледоруб»: Как ликвидировали украинского гения беспилотников

«Дрель или ледоруб»: Как ликвидировали украинского гения беспилотников

В незалежной назвали устранение конструктора «подлым», потом заявили, что такого нет, а в итоге сообщили, что он исчез, украв миллионы Украинская «телега» продолжает обсуждение гибели самостийного «Теслы» беспилотников Андрея Гуменного.

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