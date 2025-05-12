«Дрель или ледоруб»: Как ликвидировали украинского гения беспилотников

В незалежной назвали устранение конструктора «подлым», потом заявили, что такого нет, а в итоге сообщили, что он исчез, украв миллионы Украинская «телега» продолжает обсуждение гибели самостийного «Теслы» беспилотников Андрея Гуменного.
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