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Новый жилой комплекс появится у станции метро «Волгоградский проспект»

Новый жилой комплекс появится у станции метро «Волгоградский проспект»

В Москве создадут новый жилой комплекс. Он появится у станции метро «Волгоградский проспект».Пресс-служба Москомстройинвеста: «Девелопер „ПИК“ получил разрешение на строительство четырех домов в рамках нового жилого комплекса в Южнопортовом районе.

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