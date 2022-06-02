Новый жилой комплекс появится у станции метро «Волгоградский проспект»

В Москве создадут новый жилой комплекс. Он появится у станции метро «Волгоградский проспект».Пресс-служба Москомстройинвеста: «Девелопер „ПИК“ получил разрешение на строительство четырех домов в рамках нового жилого комплекса в Южнопортовом районе.