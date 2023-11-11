В КНДР заявили, что США дестабилизирует ситуацию на Корейском полуострове

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что госсекретарь США Энтони Блинкен повышает уровень напряжения на Корейском полуострове своими последними заявлениями касательно сотрудничества КНДР с Российской Федерацией.
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