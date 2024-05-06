Назад пути нет: при каких условиях Джо Байден покинет пост президента США

Нынешний президент США Джо Байден на протяжении всего своего срока показывал свою недееспособность, чем вызывал многочисленные споры — рискнет ли демократическая партия выдвигать его кандидатуру на второй срок на выборах 2024 года.
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