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salekhard.online

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Госслужащих в Салехарде обучают работе с искусственным интеллектом

Госслужащих в Салехарде обучают работе с искусственным интеллектом

Масштабный проект охватит 500 сотрудников окружных ведомств и пройдет в два этапа: первая группа уже приступила к занятиям в марте, вторая начнёт их в апреле.

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