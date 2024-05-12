Любопытная география. Что стоит за европейским турне Си Цзиньпина

Это был в принципе очень знаковый визит китайского лидера в Евросоюз. То, что было особенно важно для нас, мы услышали в самый первый день — Китай не поддержит конференцию, где не будут учтены интересы России.
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