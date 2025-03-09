В Крыму иномарка слетела с трассы и перевернулась, погиб пассажир

Смертельная авария произошла утром 9 марта на автодороге «Желябовка – Ломоносово». Водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, а также не учёл дорожную обстановку и съехал с трассы.
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