Посредником выступает американская компания: механизм ремонта вертолётов Ми-17 ВВС Колумбии После 2014 года США начали осуществлять планомерное выдавливание российской оборонки с мирового рынка.
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Посредником выступает американская компания: механизм ремонта вертолётов Ми-17 ВВС Колумбии После 2014 года США начали осуществлять планомерное выдавливание российской оборонки с мирового рынка.
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