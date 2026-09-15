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ЦБ предупредил о рисках ИИ-советчиков, которыми пользуются около 56% молодых инвесторов

ЦБ предупредил о рисках ИИ-советчиков, которыми пользуются около 56% молодых инвесторов

ИИ-тенденция создает макроэкономическую угрозу в виде одномоментного сброса активов.Центральный банк России в своем обзоре рисков финансовых рынков обратил внимание на растущую системную проблему - проникновение искусственного интеллекта в инвестиционные решения частных лиц.

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