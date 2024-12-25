Участники СВО получат повышенные выплаты в 2025 году: детали изменений Ирэн ОрлонскаяВ 2025 году планируется повышение страховых сумм, а также увеличение компенсаций и пособий для участников специальной военной операции.
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