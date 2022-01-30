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Переговоры Байдена и Зеленского – три версии

Переговоры Байдена и Зеленского – три версии

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил по телефону с американским президентом Джо Байденом, о чём явно устало и сообщил в своём Twitter, сделав акцент на «долгом разговоре»: «Имел долгий телефонный разговор с президентом Соединённых Штатов.

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