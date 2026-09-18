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Журнал «Профиль»

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Где будут летать МС-21, как назовут первый, как поддержат эксплуатантов: что рассказали в "Аэрофлоте" и Минпромторге

Поначалу МС-21 будут использовать на относительно коротких маршрутах, в дальнейшем же не исключено их появление на международных рейсах, заявил журналистам гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский 18 сентября 2026 года, в пятницу.

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