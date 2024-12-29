Для России - плохой знак. Что сотворило тайное мировое правительство?

В Бильдербергском клубе, который часто называют тайным мировым правительством, произошли изменения в руководстве: новым председателем комитета организации стал бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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