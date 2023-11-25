Египет поддержал демилитаризацию Палестины

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси заявил, что палестинское государство может быть демилитаризованным, а первые годы его существования гарантами демилитаризации могут выступить силы ООН, НАТО, а также контингенты из арабских стран и США, передает Al Jazeera.