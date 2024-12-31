Дуров: Telegram обеспечивает свободу российским пользователям

МОСКВА, 1 января, ФедералПресс. Бизнесмен и основатель Telegram Павел Дуров в своем заявлении от 31 декабря отметил, что российские пользователи его мессенджера обладают значительной свободой, и это на фоне того, что Евросоюз ограничил доступ к некоторым российским Telegram-каналам.