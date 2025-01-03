Комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля, если переживет сближение с Солнцем

Global Look Press/Michael Jäger/dpa Новая комета ATLAS, которую открыли в 2024 году, можно будет увидеть с Земли даже без бинокля 13 января, если она переживет сближение с Солнцем, рассказал РИА Новости научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы "Астроверты" Стас Короткий.