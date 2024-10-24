Додик заявил, что санкции против РФ не создают эффектов, которых ждал Запад

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Антироссийские санкции не создают тех эффектов, которых хотел бы достичь Запад, заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным лидер Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.
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