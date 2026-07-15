ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей Евросоюз создает морской центр в Черном море – штаб-квартиру, скорее всего, разместят в Болгарии или Румынии.
ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
VK
Vladimir Kurbatov
Ну и пусть у своего берега плавают, а само море надо минировать и минировать.
Ответить
1 м.
ВС
Валерьян Смогловский
Путин пора. Кончать. С. Украиной. Против. Нас. Все. И. Даже. Ваши. *друзья*.азиаты.Россию.берут.в.кольцо.и.не.дай.Бог.начнется.война.с.Европой.они.небудут.на.нашей.стороне.только.лицемерие.ВВП.вы.даже.неуспеете,построить..базу.в.Одессе
Ответить
1 м.
Свежие комментарии