Карпин оценил влияние общения Путина с Трампом на возвращение сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил влияние общения президента страны Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на возможное возвращение национальной команды на международные турниры.
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