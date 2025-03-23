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Карпин оценил влияние общения Путина с Трампом на возвращение сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил влияние общения президента страны Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на возможное возвращение национальной команды на международные турниры.

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