Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Четверть мирового интернет-трафика: к чему привела авария на дне Красного моря

Четверть мирового интернет-трафика: к чему привела авария на дне Красного моря

Провайдеры пытаются перестроить интернет-трафик после повреждения важнейших кабелей в Красном море. Там оказались перебиты сразу четыре линии связи между Европой и Азией - они обеспечивали почти четверть глобального трафика.

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