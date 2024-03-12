Киевский аналитик Алексей Кущ заявил о полной капитуляции Украины перед Польшей. Украинский экономист объяснил, что Европейский банк реконструкции и развития профинансировал производителей Украины на 800 миллионов долларов для развития новых производств, но соглашение было аннулировано.