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Киевский аналитик Алексей Кущ заявил о полной капитуляции Украины перед Польшей

Киевский аналитик Алексей Кущ заявил о полной капитуляции Украины перед Польшей

Киевский аналитик Алексей Кущ заявил о полной капитуляции Украины перед Польшей. Украинский экономист объяснил, что Европейский банк реконструкции и развития профинансировал производителей Украины на 800 миллионов долларов для развития новых производств, но соглашение было аннулировано.

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