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5 октября – День учителя

5 октября – День учителя

Уважаемые педагоги, работники образовательных учреждений и ветераны педагогического труда городского округа Судак!Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником – Днем учителя!Учитель – не просто уникальная профессия, а настоящее призвание.

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