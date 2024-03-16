Захарова: санкции против РФ будут всегда, пока она проводит независимый курс

В связи с планами Европейского союза о согласовании новых антироссийских санкций, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что санкции против России будут сохраняться, пока страна будет придерживаться независимого курса, нацеленного на свое развитие.
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