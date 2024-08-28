В Петербурге завершился капитальный ремонт Ржевской площади - видео

В перспективе на ней установят памятник в честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады В Красногвардейском районе Петербурга закончился капитальный ремонт Ржевской площади, в ходе которого дорогу спрямили и расширили до нормативных показателей.
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