ТАСС: в Москве члены ОПГ собирали оружие в ТЦ "Горбушкин двор"

Российские силовики задержали четырех человек, подозреваемых в участии в организованной преступной группе, которая наладила переделку и сборку огнестрельного оружия прямо в торговом центре "Горбушкин двор" в Москве.
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