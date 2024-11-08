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СКР Ямала расследует уголовные дела о нападениях безнадзорных собак на граждан

СКР Ямала расследует уголовные дела о нападениях безнадзорных собак на граждан

Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу информирует граждан, что в производстве следственных подразделений находится ряд уголовных дел, возбужденных в связи с нападениями на граждан безнадзорных собак.

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