Победителем Спартакиады пенсионеров ЯНАО стала команда Шурышкарского района

В Лабытнанги завершилась X окружная Спартакиада пенсионеров Западной зоны. Победителем юбилейных соревнований стала команда Шурышкарского района, сообщили в telegram-канале администрации города Семи лиственниц.
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