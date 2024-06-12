Квартиру семьи соратника Зеленского национализировали в Крыму

Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com В Крыму национализировали квартиру украинского олигарха и политика Виталия Хомутынника, являющегося соратником лидера киевского режима Владимира Зеленского.
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