Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 964 подписчика

Ловушки для саперов: в Курской области обнаружили мины и растяжки ВСУ

Ловушки для саперов: в Курской области обнаружили мины и растяжки ВСУ

Отступая к своей границе, ВСУ превратили дома в Курской области в смертельные ловушки. Наши сапёры ведут кропотливую работу по разминированию, обнаруживая мины, растяжки и другие "сюрпризы"Военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск "Север" продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов Суджанского района Курской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх