Ловушки для саперов: в Курской области обнаружили мины и растяжки ВСУ

Отступая к своей границе, ВСУ превратили дома в Курской области в смертельные ловушки. Наши сапёры ведут кропотливую работу по разминированию, обнаруживая мины, растяжки и другие "сюрпризы"Военнослужащие 92-го саперного полка группировки войск "Север" продолжают разминирование освобожденных населенных пунктов Суджанского района Курской области.