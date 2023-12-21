За «боязнь русских» теперь будут сажать ?

Без предисловий, читаем новость . «Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU: Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала проект закона о введении в Уголовный кодекс РФ новой статьи об ответственности за русофобию, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с проектом отзыва Кабмина на данный документ», конец цитаты.
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