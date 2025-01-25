Еще одно дипломатическое достижение нового президента США смакуют западные СМИ, выхватывая друг у друга эстафетную палочку передачи сплетен, домыслов.
Трамп и СМИ объяснили премьеру Дании, зачем им нужна Гренландия
Комментарии
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Гарибян Сусанна
Зачем бояться медведя, который не лезет на чужие территории и очень миролюбив, если его недоставать, если тебя клюёт падальщик, который не имеет ни чести ни совести и готов не только глаза выклевать, но и заклевать насмерть? Дания первая, кто будет второй?
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5 час.
Maxim
Пишите заяву в ОДКБ, пока - не поздно.
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4 час.
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