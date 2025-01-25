Трамп и СМИ объяснили премьеру Дании, зачем им нужна Гренландия

Гарибян Сусанна

Зачем бояться медведя, который не лезет на чужие территории и очень миролюбив, если его недоставать, если тебя клюёт падальщик, который не имеет ни чести ни совести и готов не только глаза выклевать, но и заклевать насмерть? Дания первая, кто будет второй?