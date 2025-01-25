Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Трамп и СМИ объяснили премьеру Дании, зачем им нужна Гренландия

Трамп и СМИ объяснили премьеру Дании, зачем им нужна Гренландия

Еще одно дипломатическое достижение нового президента США смакуют западные СМИ, выхватывая друг у друга эстафетную палочку передачи сплетен, домыслов.

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Комментарии
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Гарибян Сусанна
Зачем бояться медведя, который не лезет  на чужие территории и очень миролюбив, если его недоставать, если тебя клюёт падальщик, который  не имеет ни чести ни совести и готов не только глаза выклевать, но и заклевать насмерть? Дания первая, кто будет второй?
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5 час.
Maxim
Пишите заяву в ОДКБ, пока - не поздно.
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4 час.

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