Мировое обозрение

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Мадонна из ада

Мадонна из ада

Российское артхаусное кино сегодня вроде стремится быть ближе к проблемам простого народа — как и десять лет назад, когда на экраны выходили «Волчок» Василия Сигарева, «Бубен, барабан» Алексея Мизгирева, «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики и другие зарисовки о сером существовании без смысла и проблеска.

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