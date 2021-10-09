Мадонна из ада

Российское артхаусное кино сегодня вроде стремится быть ближе к проблемам простого народа — как и десять лет назад, когда на экраны выходили «Волчок» Василия Сигарева, «Бубен, барабан» Алексея Мизгирева, «Все умрут, а я останусь» Валерии Гай Германики и другие зарисовки о сером существовании без смысла и проблеска.