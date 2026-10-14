Фото из Лимасола: обсуждают уже не Пугачёву, а её 13-летнюю дочь

Новые снимки Лизы Галкиной обсуждают не из-за родителей. На этот раз внимание досталось ей самой: дочь Аллы Пугачёвой пришла вместе с мамой на концерт в Лимасоле, и публика разглядела 13-летнего подростка там, где привыкла видеть ребёнка.