Фото из Лимасола: обсуждают уже не Пугачёву, а её 13-летнюю дочь

Новые снимки Лизы Галкиной обсуждают не из-за родителей. На этот раз внимание досталось ей самой: дочь Аллы Пугачёвой пришла вместе с мамой на концерт в Лимасоле, и публика разглядела 13-летнего подростка там, где привыкла видеть ребёнка.
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