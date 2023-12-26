Полковник Матвийчук: «Новочеркасск» перевозит военных и технику

Полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что атакованный украинскими войсками в Феодосии корабль «Новочеркасск» используется для перевозки личного состава, а также военной техники.
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