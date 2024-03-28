В КВЦ «Патриот» провели брифинг на тему форума «Армия-2024»

В Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошел брифинг на тему проведения форума «Армия-2024». Начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Александр Осадчук рассказал о предстоящем форуме и ответил на вопросы иностранных гостей.
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