Нейрофевраль 2023.  Нейронауки в Nature Neuroscience

Мы продолжаем наши нейрообзоры. Из февральского выпуска Nature Neuroscience за 2023 год мы пополним свои знания о патогенезе болезни Альцгеймера; узнаем, что появилась новая потенциальная вакцина от SARS-CoV-2, которая, возможно, сможет защитить мозг; выделим для себя много нового из области когнитивной нейронауки; выясним тонкую (более-менее) работу сетей нейронов, которые помогают нам обрабатывать информацию и принимать решения; а также узнаем, как определять зависимости по нейромаркерам.