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ВС РФ миномётным огнём пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ миномётным огнём пресекли ротацию ВСУ на Донецком направлении

Подразделение группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» при помощи миномёта «Василёк» организовало срыв ротационных мероприятий ВС киевского режима на Донецком участке линии боевого соприкосновения.

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