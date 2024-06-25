Подразделение группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» при помощи миномёта «Василёк» организовало срыв ротационных мероприятий ВС киевского режима на Донецком участке линии боевого соприкосновения.
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