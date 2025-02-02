Президент Панамы заявил, что суверенитет страны не ставится под сомнение

Global Look Press / XinHua / Li Muzi Президент Панамы Хосе Рауль Мулино заявил, что у него состоялась "крайне уважительная и сердечная" встреча с госсекретарем США Марко Рубио, в которой он сообщил американскому чиновнику, что суверенитет страны не ставится под сомнение.
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