В 2028 году в Ливерпуле откроют масштабный музей The Beatles с реконструкциями легендарных мест, оригинальными экспонатами и панорамной площадкой в стиле «Жёлтой подводной лодки».
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