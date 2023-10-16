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Звезду «Самоцветов» Сергея Беликова выгнала из дома жена после 40 лет брака

Звезду «Самоцветов» Сергея Беликова выгнала из дома жена после 40 лет брака

Российский певец Сергей Беликов в 68 лет остался без крыши над головой. Накануне бывший участник группы «Самоцветы» в шоу Андрея Малахова признался, что супруга выгнала его из квартиры после 40 лет брака.

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